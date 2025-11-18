वायंगणी स्वामी समर्थ मठाचा १ डिसेंबरपासून वर्धापन सोहळा
आचरा, ता. १८ ः वायंगणी (ता. मालवण) येथील श्री स्वामी समर्थ मठाचा १३ वा वर्धापन दिन सोहळा १ ते ३ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. एक डिसेंबरला सकाळी आठला श्री स्वामी समर्थ मठातून वायंगणी गावात पालखी प्रस्थान, वायंगणी गावात पालखी परिक्रमा होईल.
दुपारी बाराला ठाणेश्वर मंदिर येथे महाप्रसाद, सायंकाळी सहाला पालखीचे स्वामी मठात आगमन, सातला नित्य आरती, २ डिसेंबरला पहाटे पाचला पूजा, अभिषेक व सहस्त्र बिलवार्पण, नऊला सामुदायिक श्री सत्यदत्त महापूजा, होमहवन, दुपारी आरती व महाप्रसाद, सायंकाळी चारला स्थानिकांची भजने, तीन डिसेंबरला सकाळी नऊला श्री सत्यदत्त महापूजा, आरती, दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळी महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ, स्थानिक भजने, रात्री दहाला नितीन आसयेकर प्रस्तुत श्री देवी भूमिका दशावतार लोककला नाट्यमंडळ मळगाव (ता. सावंतवाडी) यांचा बाळूमामांच्या जीवनावर आधारित ‘श्री संत सद्गुरू देवावतारी बाळूमामा’ हा ट्रिकसीनयुक्त दशावतारी नाट्यप्रयोग होणार आहे. भाविकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री स्वामी समर्थ सेवा मंडळ वायंगणीने केले आहे.
