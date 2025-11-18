मंडणगड: भीषण कार अपघातात 2 जागीच ठार
-rat१८p१२.jpg
05124
मंडणगड : शिरगाव येथे अपघातग्रस्त झालेली मोटार.
मोटार नाल्यात उलटून
दोघे ठार, दोघे जखमी
शिरगाव-मंडणगड येथील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता.१८ ः आंबडवे-लोणंद राष्ट्रीय महामार्गावर मंडणगड तालुक्यातील शिरगाव येथे मंगळवारी (ता. १८) पहाटे सुमारास मोटार नाल्यात उलटून झालेल्या भीषण अपघातात दोघे जागीच ठार, तर दोघे गंभीर जखमी झाले.
नाशिकवरून मंडणगडकडे येणारी मोटार (एमएच-०८, एएक्स-९५८९) पहाटे रस्त्याकडेला नाल्याच्या चरीत कोसळून उलटली. या अपघातात शंकर करमरकर (४६, रा. राजापूर देहेण, सध्या रा. दापोली) आणि हर्षदा जोशी (७०, रा. टिळक आळी, रत्नागिरी) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या प्रमोद मुकुंद लिमये (६५) आणि ओंकार प्रमोद लिमये (३५) (दोघेही रा. केळशी, दापोली) यांना तातडीने भिंगळोली ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत व जखमी व्यक्ती हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. त्र्यंबकेश्वर नाशिक येथे धार्मिक विधी करून केळशी येथे पुन्हा येत असताना हा भीषण अपघात घडला. घटनेची माहिती मिळताच मंडणगड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू केली. या अपघातामुळे शिरगाव परिसरात, तसेच संपूर्ण मंडणगड, दापोली तालुक्यासह केळशी गावांत शोककळा पसरली आहे. अपघाताचा पुढील तपास मंडणगड पोलिस करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.