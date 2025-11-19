चौथरा काळ्या पाषाणाचा, उर्वरित मंदिर लाकडाचे
लांजा ः रिंगणे पेडणेकरवाडी येथील श्री हनुमान मंदिर
चौथरा काळ्या पाषाणाचा, मंदिर लाकडाचे
रिंगणेतील हनुमान मंदिर ; २८ ते ३० जीर्णोद्धार सोहळा
लांजा, ता. १३ ः सर्वत्र आधुनिक शैलीत मंदिर बांधण्यावर सर्वांच भर असतो. मात्र रिंगणे पेडणेकरवाडी येथील श्री हनुमान मंदिर ट्रस्टने नवा पायंडा पाडत काळ्या पाषाणातील चौथरा आणि उर्वरित संपूर्ण मंदिर लाकडाचे असे उभारले आहे. वेगळी रचना आणि अतिशय विलक्षण असे आकर्षक मंदिर या ट्रस्टच्या माध्यमातून साकारण्यात आले आहे.
नव्याने उभारण्यात आलेल्या या श्री हनुमान मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार असून २८ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मंदिर उद्घाटन व मूर्ती प्राणप्रतिस्थापना सोहळा होणार आहे. सलग तीन दिवस धार्मिक विधीसह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सर्वांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट रिंगणे पेडणेकरवाडी यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
हनुमान मंदिराच्या जीर्णोद्धार कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी २८ रोजी सकाळी ६.३० रिंगणे कोंड ते हनुमान मंदिर अशी दौड केली जाईल. त्यानंतर गणेश पूजनापासून पुढे दिवसभर धार्मिक विधी केले जातील. रात्री ९ वा. प्रसाद महाराज बडवे यांचे कीर्तन व रात्री ११ वा. मधुकर तावडे बुवा (झर्ये) यांचे जागरभजन सादर केले जाणार आहे. २९ रोजी सकाळी ७.३० वाजता गणेश पूजनापासून दिवसभर मूर्ती प्राणप्रतिस्थापनेचे विविध धार्मिक विधी केले जाणार आहेत. रात्री. ९ वाजता अमेय बुवा गुणे यांचे रामदासी कीर्तन तर रात्री ११ वाजता स्थानिक मंडळाचे जागर भजन होणार आहे.
चौकट
मंदिराचे ३० रोजी उद्घाटन
मंदिराचे ३० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ७.३० वाजता शंखनाद, वाद्यासहित उद्घाटन होईल. त्यानंतर श्री हनुमान मंदिर ते श्री राम मंदिर अशी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. त्या दिवशी विविध धार्मिक विधींसह ११ वाजता सत्यनारायण महापूजा, महिलांसाठी हळदीकुंकू, विजय बुवा पांचाळ यांचे किर्तन, रात्री सुधीर बुवा आयरे यांचे संगीत भजन आयोजित केले आहे.
