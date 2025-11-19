‘साटम गुरुवर माझे आई, मजला ठाव द्यावा पायी’
05370
दाणोली ः श्री साटम महाराज समाधी मंदिरात भजन करताना बांदा येथील पदयात्री, ग्रामस्थ व भाविक वर्ग.
‘साटम गुरुवर माझे आई,
मजला ठाव द्यावा पायी’
बांदावासीयांची दाणोली पदयात्रा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १९ ः ‘साटम गुरुवर माझे आई, मजला ठाव द्यावा पायी’ हा गजर करत, नामस्मरण व भजन करून बांदा येथून पदयात्रेने दाणोलीला श्री साटम महाराज समाधी मंदिरात आलेले पदयात्री व भाविक श्री साटम महाराजांच्या चरणी लीन झाले.
बांदा ग्रामस्थांची दाणोली पदयात्रा मंगळवारी (ता. १८) मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात झाली. सकाळी ग्रामदैवत श्री बांदेश्वराचे दर्शन घेऊन पदयात्रींनी प्रस्थान केले. मार्गात बांदा गणेशनगर, वाफोली येथील श्री गणेश मंदिर, तसेच सरमळे येथील श्री देव सपतनाथ मंदिर येथे दर्शन घेतले. पदयात्रा दाणोली येथे पोहोचल्यानंतर श्री समर्थ साटम महाराज समाधी दर्शन घेऊन भजन सेवेस आरंभ झाला. त्यानंतर महानैवेद्य व महाआरती होऊन महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला पदयात्री, तसेच अनेक भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली. पदयात्रेत युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह अनेक पदयात्रींनी सहभाग घेतला. पदयात्रेची पुढील तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे बांदा ग्रामस्थ, पदयात्रा मंडळाचे अध्यक्ष उमेश मयेकर, उपाध्यक्ष सुरेश चिंदरकर यांनी सांगितले.
