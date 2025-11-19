कुडाळात गायन, पाठांतर स्पर्धेस प्रतिसाद
जिल्हा ग्रंथालयाचा पुढाकार; ज्ञानेश्वर महाराज पुण्यतिथीदिनी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पुण्यतिथीनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे येथील रावबहाद्दूर अनंत शिवाजी देसाई वाचनालयातर्फे (जिल्हा ग्रंथालय) वामनराव नाडकर्णी स्मृती पाठांतर व भक्तिगीत गायन स्पर्धा ग्रंथालयात झाल्या. पाठांतर स्पर्धेत १६ स्पर्धकांनी भाग घेतला.
सकाळच्या सत्रात शालेयस्तरावर मनाचे श्लोक आणि हरिपाठ पाठांतर स्पर्धा घेण्यात आली. वाचनालयाचे अध्यक्ष अरविंद शिरसाट यांच्या हस्ते ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मूर्तीस पुष्पहार अर्पण करून स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. संस्थेचे कार्यवाह डॉ. विवेक पाटणकर, मंगेश मसके, परीक्षक विजय नाईक उपस्थित होते.
पाठांतर स्पर्धेचा निकाल ः गट क्र. १- नेहा मुगडे (कुंभारवाडा शाळा, कुडाळ), गणेश म्हाडदळकर (कुंभारवाडा, कुडाळ), विनायक ओगले (परबवाडा शाळा क्र. १ वेंगुर्ले). गट क्र. २-पृथा पुजारी (कन्याशाळा, कुडाळ), सोनाबाई पवार (कन्याशाळा, कुडाळ). दुपारच्या सत्रात दोन गटांत भक्तिगीत गायन स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी संस्थेचे कार्यवाह डॉ. विवेक पाटणकर, मंगेश मसके उपस्थित होते.
या स्पर्धेसाठी परीक्षक मोहन मेस्त्री व राजाराम गव्हाणकर यांनी काम पाहिले. तबलावादक सिद्धेश कुंटे, हार्मोनियम वादक पपू नाईक यांनी संगीत साथ दिली. विजेत्या स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते रोख पारितोषिक व प्रशस्तिपत्रके देण्यात आली. या स्पर्धेत २० स्पर्धकांनी भाग घेतला. भक्तिगीत गायन स्पर्धेचा निकाल असा ः गट क्र. १ (बालगट)-प्रांजल तेरसे (कुडाळ हायस्कूल, कुडाळ), सान्वी गावडे, निधी धुरी (कुडाळ हायस्कूल, कुडाळ), गट क्र. २ (खुला गट)-सुखी सामंत, श्रुती सामंत, विनायक गावकर. ग्रंथपाल राजन पांचाळ यांनी आभार मानले.
