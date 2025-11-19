विविध विकासकामांचे रेडी येथे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १९ः रेडी (ता. वेंगुर्ल) येथे नागरी सुविधा जिल्हा वार्षिक योजना कोकण पर्यटनमधून विविध मंजूर कामांचे मान्यवरांच्या व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन काण्यात आले. रेडी गावातील विविध नागरी सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली असून या कामांचा प्रारंभ करण्यात आला. यात विठोबा मंदिर ते सिद्धेश्वर मंदिर रस्ता, यशवंत गड रस्ता नूतनीकरण, मुख्य रस्ता ते परुळेकर घर रस्ता, मुख्य रस्ता ते कामत घर रस्ता, गावतळे गणेशघाटी रस्ता भूमिपूजन तसेच तेरेखोल तिठा भीमनगर सोलर हायमास्ट, हुडा येथे सोलर हायमास्ट या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा परिषद माजी शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ, सरपंच रामसिंग राणे, उपसरपंच आनंद भिसे, सदस्य नमिता नागोळकर, शमिका नाईक, मानसी राणे, रिया सावंत, स्वप्नील राणे, रश्मी रेडकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष वैभव असोलकर, ग्रामपंचायत अधिकारी गणेश बागायतकर, लिपिक नाना आसोलकर, कर्मचारी सिद्धेश गोसावी तसेच माजी उपसरपंच दीपक राणे, पोलिसपाटील सीताराम राणे, अमित मडये, नामदेव राणे, श्याम रेडकर, नंदू रेडकर, जय राणे, जगदीश गवंडी, काका गवंडी, दादा राणे, आनंद आसोलकर, विजय गवंडी आदी उपस्थित होते.
