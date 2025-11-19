मंदिरांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी
swt1918.jpg
05383
सावंतवाडीः येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह, मंदिर विश्वस्तांनी नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांना निवेदन सादर केले.
मंदिरांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी
कठोर कायदा करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ः हिंदू धर्मियांच्या मंदिरांच्या जमिनी भूमी भूमाफियांकडून हडप केल्याच्या तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोट्यवधी किमतीच्या जमिनींची कवडीमोल किंमतीत विक्री केल्याच्या घटना महाराष्ट्रात उघड होत आहेत. मंदिरांच्या भूमी वाचवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह, मंदिर विश्वस्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावे येथील निवासी नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांच्या जवळ निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बाळासाहेब बोर्डेकर (सावंतवाडी), मधुकर देसाई (डेगवे), सुनील परब (कुणकेरी), मंथन गवस (वाफोली), सखाराम शेर्लेकर (शेर्ले), राजेंद्र सावंत (डिंगणे), जयेश सावंत, दिनेश सावंत, बाळा डांगी (पारपोली), दत्तातरम सावंत, रघुनाथ सावंत (केसरी),जीवन केसरकर, शिवराम देसाई, विजय देसाई, शंकर निकम, दिलीप आटलेकर आदी उपस्थित होते. हा कायदा तात्काळ लागू करण्यासह विशेष तपास पथके स्थापन करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.