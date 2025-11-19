शेतीपूरक माहितीसाठी ‘महाविस्तार एआय अॅप’
दोडामार्ग येथे विद्यार्थ्यांना धडे
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १९ : येथील आमदार दीपकभाई केसरकर विज्ञान महाविद्यालयात कृषी विभागांतर्गत ‘महाविस्तार’ एआय अॅपची माहिती देण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी तयार झालेले पहिले शेतकरी सल्लागार म्हणून या अॅपकडे पाहिले जाते.
यामधून शेतकऱ्यांना शेतीपूरक माहिती मिळणार आहे, अशी माहिती दोडामार्ग तालुका कृषी अधिकारी सौरव कदम, तालुका मंडल कृषी अधिकारी श्री. घाडगे यांनी दिली. येथील शेतकऱ्यांना हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या अॅपची निर्मिती महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. या अॅपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ पद्धतीने शेतीपूरक मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. विद्यार्थी सध्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर करत आहेत. हवामान अंदाज, ‘एआय’आधारित ‘चॅटबोट’, बाजारभाव माहिती, सरकारी योजनांचे ‘अपडेटस’, पिकांचे रोगनिदान आदी सर्व माहिती या ॲपमार्फत मिळणार आहे. घराघरांत विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलमध्ये हा ॲप डाऊनलोड करून त्याची विस्तृत माहिती कदम यांनी सांगितली.
