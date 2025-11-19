ग्रामस्तरावर पंचायतराज प्रभावी
खेड, ता. १९ : ग्रामपंचायतस्तरावर समृद्ध पंचायतराज अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. उपक्रम यशस्वितेसाठी सर्वांनीच सहकार्य करावे, असे आवाहन गटविकास अधिकारी गणेश मंडलीक यांनी केले आहे. पंचायतराज अभियानामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रत्येक विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या उपक्रमांसह प्रत्येक विभागातील भौतिक सुविधांची मूल्यमापन समितीमार्फत पडताळणी होणार आहे.
प्रत्येक विभागासाठी विविध भौतिक बाबी आणि उपक्रमांची १०० टक्के पूर्तता झाल्यानंतर मूल्यमापनाच्या आधारे गुणांची प्राप्ती होणार आहे. या गुणांमुळेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या अभियानातील स्तर निश्चित होणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील व्यक्ती, उद्योजक, शिक्षणप्रेमी, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था, माजी विद्यार्थी गट, मंडळे, सेवाभावी संस्था आदींनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
खेड, ता. १९ : तालुक्यात ऑक्टोबर महिन्यातील पावसामुळे भातपिके आडवी होऊन १ हजार ७०२ शेतकऱ्यांना तडाखा बसला. ५०३ हेक्टर क्षेत्रातील भातपिके बाधित झाले असून ‘कृषी विभागाने’ केलेल्या पंचनाम्यानुसार ४२ लाख ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसानग्रस्त शेतकरी आता मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात पावसाने शेतकऱ्यांची दाणादाण उडवली. भिजलेली भातपिके कुजून भाताची मोठी नासाडी झाली आहे. यामुळे उत्पादनात घट झाली असून अजूनही शेतकरी भात कापणीच्या कामात गुंतले आहेत. नुकसानग्रस्त भातपिकांचे कृषी विभागाकडून पंचनामे करून तसा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शासन स्तरावरून मदत मिळतेय कधी, याचीच शेतकरी आता आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
