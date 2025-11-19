वीज मीटरमध्ये छेडछाड करून वीज चोरी
चिपळूणमधील प्रकार ; १० हजारांचा फटका
चिपळूण, ता. १९ : चिपळूण शहरातील गोवळकोट रोडवरील लतिफा अपार्टमेंट येथे एका तरुणाने वीज मीटरमध्ये छेडछाड करून वीज चोरी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. २८ जून ते १३ नोव्हेंबर २०२५ या दीर्घ कालावधीत झालेल्या या चोरीमुळे महावितरण कंपनीचे १० हजार १७० रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी शनिवारी चिपळूण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अशफाक-ए-गफर मेमन (वय ४०, रा. लतिफा अपार्टमेंट, गोवळकोट रोड) असे संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणाची तक्रार महावितरण कंपनीचे सहाय्यक अभियंता नितीन शंकर कांबळे (५१, पाग-चिपळूण) यांनी नोंदवली आहे. अशफाक मेमन याने वीज मीटरच्या मागील बाजूस ड्रिलने छिद्र पाडून त्यामध्ये तांब्याची वायर ‘लूप’ करून टाकली होती. या छेडछाडीमुळे मीटरची वीज मोजणी कृत्रिमरीत्या कमी वेगात होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना आढळले. या पद्धतीने मेमन याने ९५१ युनिट वीज चोरी केली. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सहाय्यक अभियंता नितीन कांबळे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार चिपळूण पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
