साडवली-तुरळ येथे रोखली गुरांची अवैध वाहतूक
rat19p3.jpg-
05331
संगमेश्वर ः तुरळ येथे पकडलेल्या गुरांच्या गाडीसह पोलिस व गोरक्षक.
--------
तुरळ येथे रोखली
गुरांची अवैध वाहतूक
गाडीसह चालक ताब्यात; सहा बैलाची सुटका
साडवली, ता. १९ : संगमेश्वर तालुक्यातील कडवई-तुरळ परिसरातून गुरांची वाहतूक होत असल्याची चर्चा सुरू होती. याची दखल घेत गोरक्षकांनी तुरळ येथे गुरांची कत्तलीसाठी अवैध वाहतूक करणारी गाडी पकडून तत्काळ पोलिसांच्या स्वाधीन केली.
मंगळवारी येथील गोरक्षक मिलिंद चव्हाण यांना कळवंडे (चिपळूण) येथून जनावरांची वाहतूक होणार असल्याचे समजले. श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण, मिलिंद चव्हाण, आरवली येथील गोरक्षक मंदार पिळणकर, सुजाण पिळणकर, चिपळूण येथील अजय जाधव, ऋषीकेश खानविलकर आदींनी पाळत ठेवून बुधवारी (ता. १९) पहाटे साडेतीन वाजता कळवंडे येथून मलकापूरकडे बैल घेऊन जाणारा टेम्पो तुरळ येथे पकडला. ही गाडी महादेव गावडे (रा. हुपरी) यांच्या मालकीची असून या गाडीत भरत कोलापटे (रा. चांदोली) या व्यापाऱ्याने कळवंडे येथील दिनेश सावर्डेकर यांच्याकडून खरेदी केलेले सहा बैल होते, अशी माहिती चालक सलमान पठाण (रा. मलकापूर) यांनी दिली. गुरांच्या गाडीचा पाठलाग होत असल्याचे लक्षात येताच सोबत दुसऱ्या मोटारीतून असणाऱ्यांनी तिथून पलायन केले. तसेच ट्रकमधील एकाने जंगलात पळ काढला. या घटनेची खबर जितेंद्र चव्हाण यांनी संगमेश्वर पोलिसांना दिली. संगमेश्वरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विवेक साळवी व हेडकॉन्स्टेबल वैभव चौघुले यांनी घटनास्थळी येत गाडी व चालकाला ताब्यात घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.