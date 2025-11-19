मळगावची तरंगकाठी ग्रामस्थांच्या भेटीला
05455
पारंपरिक सोहळा; ग्रामदेवतेचे घरोघरी भक्तिभावाने पूजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ ः ‘देव भावाचा भुकेला, भक्तांसाठी धाऊनी आला’ याची प्रचिती मळगावात येत आहे. मळगाव पंचायतन देवस्थानची तरंगकाठी पूर्वचारी देवाच्या उत्सव मूर्तीसह ग्रामस्थांच्या भेटीसाठी गावात घरोघरी फिरविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाला सोमवारपासून (ता. १७) सुरुवात झाली असून, या कार्यक्रमामुळे गावात सर्वत्र चैतन्याचे व भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे. घरी आलेल्या तरंगकाठीचे घरोघरी पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे विधीवत पूजन करण्यात येत आहे.
मळगाव गाव आगळ्या वेगळ्या परंपरा जोपासण्यासाठी ओळखला जातो. अशीच एक आगळीवेगळी परंपरा म्हणजे, येथील पंचायतन देवस्थानची तरंगकाठी मळगाव ग्रामस्थांच्या भेटीसाठी घरोघरी फिरविण्यात येते. मळगाव-सोनुर्ली देवस्थानचा सोनुर्ली माऊली जत्रोत्सव झाल्यानंतर मळगाव गावात पंचायतन देवस्थानची तरंगकाठी घरोघरी फिरविण्याची प्रथा कित्येक वर्षांपासून चालत आली आहे. तत्पूर्वी ही तरंगकाठी मळगाव व सोनुर्ली देवस्थान एक असल्याने मळगाव येथील रवळनाथ जत्रोत्सव झाल्यावर सोनुर्ली जत्रोत्सवासाठी नेली जाते. तरंगकाठी व पालखी जत्रोत्सवानंतर सोनुर्ली येथे पाहुणचारासाठी थांबते. तेथे पाहुणचार झाल्यावर सोनुर्ली येथे मळगाव गावचे राऊळ व गावकर आदी मानकरी जातात. तेथे कौलप्रसाद घेऊन पंचायतन मळगावला घेऊन आल्यावर तरंगकाठी मळगावात घरोघरी फिरविली जाते. यावेळी गावातील गोसावी मठालाही भेट देण्यात येते. यासाठी सुमारे पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी लागतो. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कुळघराकडून विधीवत तरंगकाठी व पालखीचे पूजन करून ढोल-ताशांच्या गजरात मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत गावचे मानकरी सावंत यांच्या घरापासून तरंगकाठी फिरविण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर पाडगावकर, जोशी आदी मानकऱ्यांजवळ तरंगकाठी फिरवून गावात तरंगकाठी फिरविण्यास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी घरातील व्यक्तींनी गंध, पुष्प वाहून तरंगकाठीचे पूजन केले. देवीची ओटी भरण्यात आली. काही ठिकाणी सुवासिनींनी तसेच नवविवाहितांनी देवीला साडी अर्पण करून नवसफेड केली. या सोहळ्यात घरातील मोठ्यांसह लहान मुलेही सहभागी झाली होती.
असंख्य वर्षांची परंपरा
शुक्रवारपासून (ता. २१) मळगाव गावची मांजरी बसत असल्याने या कालावधीत गावातील सर्वच धार्मिक कार्ये बंद असतात. त्यामुळे उर्वरित गावात मांजरी संपून मायापूर्वचारी व भूतनाथ जत्रोत्सव झाल्यावर तरंगकाठी फिरविण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे तरंगकाठीची असंख्य वर्षांची ही परंपरा मळगाव गावचे मानकरी एकोप्याने जोपासत आले आहेत.
