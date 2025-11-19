तळेरे बसस्थानकाच्या समस्या मार्गी लावा

05478
तळेरे बसस्थानकाच्या
समस्या मार्गी लावाव्या
दिलीप तळेकर ः पालकमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १९ ः येथील बसस्थानकाची नवीन इमारत बांधकाम व परिसराचे सिमेंट काँक्रिटीकरण तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपा कणकवली तालुकाध्यक्ष दिलीप तळेकर यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांना दिले. याबाबत तळेकर यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, तळेरे बस स्थानकाच्या अनेक समस्या गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. हे बसस्थानक सध्या अस्वच्छ व मोडकळीस आलेले प्रसाधनगृह, पिण्याच्या पाण्याची होत असलेली गैरसोय, बस स्थानकातील खड्डे, आरक्षण खिडकी बंद अशा विविध समस्यांनी ग्रस्त आहे. संबंधित विभागाकडून याकडे दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे दशक्रोशीतून आलेल्या प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. तळेरेसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या बसस्थानकाच्या नूतनीकरण, परिसर काँक्रिटीकरण व इतर कामांना गती मिळावी, अशी मागणी तळेकर यांनी केली आहे. यावेळी तळेरे बुथ अध्यक्ष तसेच माजी उपसरपंच शैलेश सुर्वे, वैभववाडी माजी सभापती बंड्या मांजरेकर उपस्थित होते.
