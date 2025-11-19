निवृत्त शिक्षकांसह महिलेला ७ .५६ लाखाला टोपी
निवृत्त शिक्षकासह महिलेला
७ लाख ५६ हजारांना टोपी
संदखोल येथील घटना ः फाईल डाऊनलोड करताच खाते साफ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ ः सोशल मीडियावरून बॅंक खात्यातून ऑनलाईन फसवणूक हे आता नित्याचे झाले आहे. तालुक्यातील जयगड-संदखोल येथील शिक्षकाने सोशल मीडियावरून आलेली एका राष्ट्रीय बँकेची पीडीएफ फाईल-एपीके फाईल डाऊनलोड केली. भामट्याने मोबाईलचा अॅक्सेस घेऊन पगार खाते व बचत खात्यातून ७ लाख ५६ हजार ५१४ रुपये दुसऱ्या खात्यावर वळवून फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना १६ व १७ ऑक्टोबरला सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास अकबर मोहल्ला-जयगड येथे घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी नासीर अब्दुल्ला बावडे (वय ६१, अकबर मोहल्ला जयगड, रत्नागिरी) सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. त्यांचा संदखोल केंद्र व्हॉटसअॅप ग्रुप आहे. या ग्रुपवर बॅंक ऑफ इंडिया संबंधित माहितीची अनोळखी, बनावट पीडीएफ फाईल व एपीके फाईल पाठविल्याने ही फाईल फिर्यादी नासीर बावडे यांनी डाऊनलोड करून पाहिले असता संशयित मोबाईलधारकाने फिर्यादी नासीर यांच्या मोबाईलचा अॅक्सेस घेऊन त्यांच्या पगार खाते व बचत खात्यामधून ६ लाख ८५ हजार ५१४ रक्कम तसेच शीला शंकर वाघधरे (रा. अंबुवाडी) यांच्या खात्यातून ७१ हजार, असे ७ लाख ५६ हजार ५१४ रुपयांची रक्कम फिर्यादी व शीला वाघधरे यांची रक्कम संशयिताने अनोळखी बॅंक खात्यावर वळती करून फिर्यादी व शिला वाघदरे या दोघांची फसवणूक केली. याप्रकरणी नासिर बावडे यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी अनोळखीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास जयगड पोलिस अमंलदार करत आहेत.
