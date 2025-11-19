कोरेतील ट्रेन मॅनेजर विश्वास राणेंचा सन्मान

rat19p27.jpg-
05490
रत्नागिरी ः विश्वास राणे यांचा सन्मान करताना कोकण रेल्वेचे अधिकारी.
----------
कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून
विश्वास राणे यांचा सन्मान
रत्नागिरी, ता. १९ ः कोकण रेल्वे मार्गावर कळंबणी-खेडदरम्यान वेल्ड फेल्युअर झाले होते. ही माहिती कोकण रेल्वेतील ट्रेन मॅनेजर विश्वास दत्ताराम राणे यांनी वेळीच लक्षात आणून दिली. त्यानंतर तेथील दुरुस्ती केली गेली. त्यांनी दाखवलेल्या सतर्कतेबद्दल कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून सन्मान करण्यात आला आहे. ही घटना २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडली होती.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार २९ ऑक्टोबरला कळंबणी-खेड रेल्वे स्थानकादरम्यान धावणाऱ्या तुतारी एक्स्प्रेसला अचानक जोरदार झटका बसला. दीर्घ अनुभव असेलेले रेल्वे कर्मचारी श्री. राणे यांच्या हा प्रकार लक्षात आहे. रेल्वे रुळांवरील अनियमितता, वेल्ड फेल्युअर किंवा इतर बिघाड असण्याची शक्यता त्यांनी ओळखली. क्षणाचाही विलंब न करता पहाटे साडेचार वाजता त्यांनी खेड रेल्वेस्थानकाचे स्टेशन मास्तर यांना ही माहिती दिली. कोकण रेल्वेमार्गावरील घाट विभागातील हा प्रकार असल्यामुळे त्याची कोरेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेतली. कोकण रेल्वेच्या पथकाने संबंधित ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती केली. श्री. राणे यांच्या उल्लेखनीय सेवेमुळे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने त्यांना विशेष योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करून गौरव केला आहे. याशिवाय त्यांच्या प्रशंसनीय कृतीसाठी पाच हजार रुपयांचे रोख पारितोषिकही दिले.
