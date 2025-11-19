राज्यात वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू
राज्यात वैद्यकीय अधिकारी
पद भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू
याचिकेची दखल; जाहिरात प्रसिद्ध
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ ः अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गतर्फे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या दणक्यानंतर शासनाने राज्यात १४४० वैद्यकीय अधिकारी (डॉक्टर) पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे.
आरोग्य विभागाच्यावतीने सरकारी वकिलांनी ही जाहिरात न्यायालयात सादर केली आहे. एम.बी.बी.एस. आणि पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिट, आय.सी.यू., रक्तपेढी आणि अन्य रिक्त पदांबाबत अभिनव फाउंडेशनतर्फे जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने खास समिती नेमून अहवाल मागविला आहे. त्यानुसार रिक्त पदांची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. रुग्णालयातील नऊ वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. दोन वैद्यकीय अधिकारी २०१५ पासून सातत्याने गैरहजर आहेत. खंडाळा (जि. सातारा) येथून रक्तपेढी १९९९ मध्ये सावंतवाडी येथे स्थलांतरित झाली; मात्र शासनाच्या आकृतीबंधानुसार अद्याप रक्तपेढीची पद भरती झाली नाही. ट्रामा केअर युनिटची सर्व पाच वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. ही बाब अभिनव फाउंडेशनने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाच्या सत्य शोधन समितीने पद भरतीची शिफारस केली आहे. वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होऊन भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
