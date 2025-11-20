जमीन हडप विरोधी कायदा लागू करा
swt203.jpg
05610
कुडाळ ः प्रभारी तहसीलदार संजय गवस यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राजन माड्ये. सोबत मोहन सावंत, वासुदेव सडवेकर, सतीश डिंगे-सामंत, चंद्रशेखर तुळसकर आदी.
जमीन हडप विरोधी
कायदा लागू करा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २०ः भारतीय संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या मंदिरांच्या भूमी भूमाफियांकडून हडप केल्याच्या तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोट्यवधी किंमतीच्या जमिनींची कवडीमोल किंमतीत विक्री केल्याच्या घटना महाराष्ट्रात उघड होत आहेत. मंदिरांच्या भूमी वाचवण्यासाठी ''अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट'' कायदा होणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह मंदिर विश्वस्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावे येथील प्रभारी तहसीलदार संजय गवस यांच्याजवळ निवेदन दिले.
यावेळी राजन माड्ये, मोहन सावंत, वासुदेव सडवेकर, सतीश डिंगे-सामंत, चंद्रशेखर तुळसकर, सतीश भांडारकर, आनंद नाईक आदी उपस्थित होते. हा कायदा तत्काळ लागू करण्यासह विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी कुडाळ प्रभारी तहसीलदार संजय गवस यांनी, यासंदर्भात राज्य महसूल प्रशासन सतर्क आहे. राज्यस्तरावरील महसूल प्रशासनाकडून वेळोवेळी याबाबत वेळोवेळी माहिती घेतली जाते, असे सांगत या निवेदनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत मंदिर महासंघाला माहिती देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.