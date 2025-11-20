पोफळी मार्गावर धुळीचे साम्राज्य
चिपळूण ः पेढाबे कॅनॉल येथे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यात माती टाकून खड्डे भरण्यात आले आहे.
चिपळूण-पोफळी मार्गावर धुळीचे लोट
प्रवाशांना त्रास ; खड्ड्यांमध्ये माती टाकल्याचा परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० : चिपळूण-पोफळी मार्गावरील खड्डे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मातीने भरल्यामुळे रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. त्याचा त्रास प्रवाशांना होत आहे. तसेच मातीमुळे अपघाताचाही धोका निर्माण झालेला आहे.
चिपळूण-पोफळी मार्गावर पिंपळीपासून पुढे पोफळीपर्यंत रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. कुंभार्ली घाटाची दुरवस्था कायम आहे. पोफळीनाका, सरफरेवाडी, सय्यदवाडी, शिरगाव बौद्धवाडी, ब्राह्मणवाडी तळसर, पिंपळी या ठिकाणी दहा ते पंधरा फूट अंतराचा रस्ता वाहून गेला आहे. पावसाळ्यातील चार महिने ग्रामस्थांनी अक्षरशः खड्ड्यातून प्रवास केला. या मार्गावर अनेक किरकोळ अपघात झाले तरीही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने खड्डे भरले नाहीत; मात्र पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे भरायला सुरुवात केली; मात्र मातीने खड्डे भरले जात आहेत. त्यामुळे खड्डे पडलेल्या ठिकाणाहून वाहन गेल्यानंतर तेथे धुळीचे साम्राज्य तयार होते. दुचाकी आणि चारचाकीस्वारांना पुढे कोणते वाहन आहे ते दिसत नाही त्यामुळे अपघाताचा धोका आहे. रात्रीच्यावेळी हा भयानक अनुभव वाहनचालकांना येत आहे. विशेष म्हणजे मागील चार महिने रस्त्यावर प्रचंड खड्डे असताना एकाही सामाजिक कार्यकर्त्याने किंवा राजकीय नेत्याने त्या विषयावर आवाज उठवला नाही.
कोट
चिपळूण-पोफळी मार्गावरील खड्डे भरण्यासाठी वार्षिक तत्त्वावर निविदा काढण्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डांबराने खड्डे भरले जातील.
- श्याम खुणेकर, सहाय्यक अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, चिपळूण
