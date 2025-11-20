कोकण
वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये राजेश मेस्त्री प्रथम
swt2016.jpg
05666
मुंबई ः राजेश मेस्त्री यांचा सत्कार करताना मान्यवर.
वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये
राजेश मेस्त्री प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
मसुरे, ता. २० : देऊळवाडा गावचे सुपुत्र राजेश मेस्त्री यांनी सतर्कता-जागरूकता वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. याबद्दल आरसीएफचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. मुदगेरीकर यांच्या हस्ते त्यांना मुंबई येथे प्रमाणपत्र व रोख पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी संपूर्ण संचालक मंडळ व मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारत सरकार हे उपस्थित होते. मेस्त्री हे आरसीएफमध्ये अधिकारी श्रेणीत वरिष्ठ अभियंता पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली टीमने दोनवेळा अंतराष्ट्रीय सुवर्णचषक तैवान व कोलंबो येथे जिंकले आहेत. त्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.