राजापुरातील लढतींचे चित्र अपक्षांच्या निर्णयावर ठरणार
राजापुरातील चित्र अपक्षांच्या निर्णयावर
आज माघार ; भाजपच्या अर्जांकडे विशेष लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २० : राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी तब्बल ५९ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. अर्ज मागे घेण्याची शुक्रवारी (ता. २१) अंतिम मुदत असून, त्यानंतर निवडणुकीतील लढतींचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशा होत असलेल्या चुरशीच्या लढतीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून दाखल केलेल्या अर्जांमुळे चुरस निर्माण झाली आहे.
राजापूरर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदाच्या दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी निवडणूक होत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी चार उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत तर, नगरसेवक पदासाठी तब्बल ५९ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत.
महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी सरळ लढत होत आहे; मात्र, महायुतीतील मित्रपक्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने या निवडणुकीमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. भाजप नेतृत्वाकडून सातत्याने महायुतीची घोषणा करताना अपक्षांनी रिंगणातून माघार घेण्याचे सातत्याने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे भाजपचे कार्यकर्ते निवडणूक आखाड्यातून माघार घेणार का? याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष आहे.
