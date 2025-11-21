ग्राहकांनो, स्वरक्षणासाठी जागरूक राहा
05689
ग्राहकांनो, स्वरक्षणासाठी जागरूक राहा
नारायण माने ः गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरमध्ये प्रबोधन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २१ : आजच्या वेगवान काळात बदलत्या बाजारपेठेत ग्राहकांनी स्वरक्षणासाठी अधिक जागरूक राहणे अत्यावश्यक आहे. ग्राहक जागरूक असल्यास बाजारपेठेत पारदर्शकता निर्माण होऊन संभाव्य फसवणुकीला आळा बसू शकतो, असे मत येथील ग्राहक संरक्षण शाखा तालुकाध्यक्ष नारायण माने यांनी व्यक्त केले. फसव्या जाहिराती, निकृष्ट दर्जाची उत्पादने, अवाजवी दरवाढ आणि चुकीचे बिलिंग यांसारख्या प्रकरणात वाढ होत असताना ग्राहक जागरूकता ही काळाची गरज बनली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जामसंडे येथील श्री. मो. गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरमध्ये तालुका शाखेतर्फे आयोजित विद्यार्थी ग्राहक प्रबोधन कार्यक्रमात ते बोलत होते. मंचावर मुख्याध्यापक सुनील जाधव, तालुका शाखेच्या उपाध्यक्षा पूजा जाधव, जिल्हा सहसचिव विजय कदम, तालुका सहसचिव मोहन पाटील, तालुका महिला संघटक दीपिका मेस्त्री, सल्लागार प्रल्हाद मालवणकर, सदस्य गीता लळीत, आनंद देवगडकर, सहसंघटक रघुनाथ बोडेकर उपस्थित होते.
श्री. माने म्हणाले, ‘ग्राहक पंचायतच्या पुढाकाराने बाजारातील फसवणूक, अत्याधिक बिलिंग, निकृष्ट दर्जा, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती अशा अनेक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना तत्पर मदत मिळाली आहे. विविध जिल्ह्यांत आयोजित केलेल्या कार्यशाळा, मार्गदर्शन शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमांमुळे ग्राहकांमध्ये जागरूकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्य संस्थेने अलीकडेच ऑनलाइन तक्रार नोंदणी प्रणाली अधिक प्रभावी केली असून ग्राहकांना घरी बसून सोप्या पद्धतीने तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ग्राहक जागरूकता अभियान, व्यापाऱ्यांसाठी संवाद उपक्रम आणि समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचणारे जनजागृती कार्यक्रम याचेही आयोजन करण्यात येते.’ रघुनाथ बोडेकर यांनी स्वागत केले. मोहन पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.
