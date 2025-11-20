सिंधु सरस्वती फिरत्या प्रदर्शनाला उदंड प्रतिसाद
रत्नागिरी : म्युझियम ऑन व्हील्स बारकाईने पाहताना शिक्षक.
सिंधु सरस्वती फिरत्या प्रदर्शनाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाची सिंधू-सरस्वती संस्कृतीवरील म्युझियम ऑन व्हील्स अर्थात् फिरत्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज पटवर्धन हायस्कूल येथे झाले. या प्रदर्शनाला दिवसभरात तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी भेट देऊन माहिती घेतली. प्राचीन सिंधू-सरस्वती संस्कृतीच्या वारशाचे दर्शन घडवणारे हे प्रदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत ज्ञानवर्धक ठरले.
कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई विद्यापीठ रत्नागिरी उपकेंद्राचे संचालक डॉ. किशोर सुखटणकर, कातळशिल्प शोधकर्ते आणि अभ्यासक सुधीर रिसबूड व पुरातत्त्वशास्त्र अभ्यासक तार्किक खातू यांच्यासह उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर, पर्यवेक्षिका वर्षा जोशी आदी उपस्थित होते.
या वेळी भारत शिक्षण मंडळाच्या पाचवी ते देव, घैसास, कीर वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या सुमारे तीन हजार, परिसरातील इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांनीही या अनोख्या फिरत्या प्रदर्शनाचा लाभ घेतला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनामध्ये काश्यपी राणे,श्रुती येसवरे, समीर कांबळे, प्रताप पाटील, अमित पाले, देवेश पाले आणि अमर पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
दोन दिवस रत्नागिरीत
रत्नागिरीत हे प्रदर्शन पुढील दोन दिवस वेगवेगळ्या शाळांमध्ये नेण्यात येणार आहे. शुक्रवारी (ता. २१) पोद्दार स्कूल व २२ ला गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयात प्रदर्शन पाहता येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.
