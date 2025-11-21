संगमेश्वर ः तनुजा वाडकर, अस्मी मेंगाल प्रथम
संगमेश्वर ः मराठी अध्यापक संघ आयोजित अभिवाचन व निबंध स्पर्धेतील विजयी विद्यार्थी.
तनुजा वाडकर, अस्मी मेंगाल प्रथम
अभिवाचन व निबंध स्पर्धा ; मराठी अध्यापक संघाचा पुढाकार
संगमेश्वर, ता. २१ ः संगमेश्वर तालुका मराठी अध्यापक संघ आणि देवरूख पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्यावतीने आयोजित तालुकास्तरीय अभिवाचन स्पर्धेत तनुजा वाडकर तर निबंध लेखन स्पर्धेत अस्मी मेंगाल यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
प्राथमिक व माध्यमिक गटातील अभिवाचन आणि निबंध लेखन स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. याचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम कळंबस्ते-वाडावेसराड येथील गार्डी विद्यालयात पार पडला. या वेळी मराठी अध्यापक संघाचे अध्यक्ष दिलीप तांबे यांनी मराठी विषयाची चळवळ अखंडपणे चालू ठेवण्याचे आवाहन उपस्थित अध्यापकांना केले. या कार्यक्रमाला उपाध्यक्ष महेश चव्हाण, कोषाध्यक्ष प्रशांत सनगरे, उपसचिव विनोद ढोर्लेकर, संदीप नटे, उपाध्यक्ष मंगेश गुरव, शीतल जाधव यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल असा (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)ः तनुजा वाडकर (दादासाहेब सरफरे विद्यालय), अनुष्का जोशी (देवरूख हायस्कूल), श्रावणी जाधव (कुंभारखाणी हायस्कूल). निबंध लेखन प्राथमिक गट ः अस्मी मेंगाल (सोनवडे हायस्कूल), कार्तिकी सप्रे (बुरंबी हायस्कूल), संस्कृती पाष्टे (ताम्हाणे हायस्कूल). माध्यमिक गट अभिवाचन स्पर्धा ः आर्या शहाणे (देवरूख हायस्कूल), अनन्या डोळस (बुरंबी हायस्कूल), कल्याणी साठे (माखजन हायस्कूल). निबंध स्पर्धा ः अमृता कातकर (तुळसणी हायस्कूल), क्रिशा इंदानी (पैसाफंड हायस्कूल), सिमरन चांदिवडे (करजुवे हायस्कूल).
