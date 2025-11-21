आचरा न्यू इंग्लिश प्रशालेचे चित्रकला, हस्ताक्षरमध्ये यश
आचरा न्यू इंग्लिश प्रशालेचे
चित्रकला, हस्ताक्षरमध्ये यश
आचरा, ता. २१ ः श्री रामेश्वर वाचन मंदिर, आचरा यांच्या वतीने आयोजित श्री विवेक सुखटणकर (मुंबई), (कै.) आबा रेडकर (माजी कार्यकारिणी सदस्य) आणि श्री प्रकाश महाभोज (शिक्षक, आचरा हायस्कूल) पुरस्कृत चित्रकला स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली.
यात येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या चैतन्य सावंत, पर्णवी बांदेकर, चिन्मयी पेंडुरकर यांनी अनुक्रमे क्रमांक पटकाविले. उत्तेजनार्थ याच प्रशालेची वैदेही सावंत व आचरे उर्दू शाळेची असफिया शेख ठरली. स्पर्धेचे परीक्षण जे. एम. फर्नांडिस यांनी केले. हस्ताक्षर व शुद्धलेखन स्पर्धा श्रीमती शोभा सुहास सुखटणकर यांनी प्रायोजित केली होती. यातही याच प्रशालेच्या मिहीर गोवंडे, मिहीर खेडेकर, स्वरा मयेकर यांनी यश प्राप्त केले. वेदिका सावंत, चैतन्य सावंत उत्तेजनार्थ ठरले. या स्पर्धेचे परीक्षण सौ. भावना मुणगेकर यांनी केले. विजेत्या सर्व स्पर्धकांना रोख रक्कम व प्रमाणपत्र देऊन देणगीदार, कार्यकारिणी सदस्य व सांस्कृतिक समिती सदस्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
