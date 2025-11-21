ई-पिक नोंदणीस मुदतवाढ द्या ः शेतकरी संघटना
05804
ई-पिक नोंदणीस मुदतवाढ
द्या ः शेतकरी संघटना
ओरोस, ता. २१ ः शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर दिसत नाहीत. तसेच वारंवार सर्व्हर डाऊन होत आहे. त्यामुळे ई-पिक करतेवेळी नेटवर्क मिळत नाही. परिणामी नुकसान भरपाई तसेच शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यासाठी ई-पिक नोंदणीसाठी शासनाकडून १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेने केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निवेदन दिले. निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी ते स्विकारले.
निवेदनात म्हटले आहे की, एक ऑगस्ट ते ३० ऑगस्टपर्यंत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अद्याप असंख्य शेतकरी ई-पिक पाहणी नोंदणीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शासनाने तात्काळ याकडे लक्ष द्यावे. नोंदणीस केवळ दहा दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यावेळी अध्यक्ष श्यामसुंदर राय, प्रणव नाडकर्णी, प्रकाश वारंग, रामकृष्ण चिंचकर, संदीप देसाई, महेश चव्हाण, आग्नेल फर्नांडिस, अर्जुन नाईक, उत्तम नाईक, अमोल सावंत आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.