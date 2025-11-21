तळवणेत मायनिंगचे काम रोखले
जमीनमालक आक्रमक; पर्यावरण वाचवण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. २१ ः तळवणे गावाच्या हद्दीत गोवा येथील एका खासगी मायनिंग कंपनीकडून भूगर्भातील खनिजांची खोली व प्रमाण तपासण्यासाठी केले जाणारे बोअरिंग काम जमीन मालक राजन आरोंदेकर यांनी घटनास्थळी जाऊन थांबवले.
मळेवाड, दांडेली, कोंडुरे, नाणोस, गुळदूवे या पंचक्रोशीतील गावांमध्ये गोव्यातील कंपनीकडून मायनिंग प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांना मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर तळवणे हद्दीत बोअर खुदाई सुरू असल्याची माहितीही काही जमीनमालक व ग्रामस्थांना मिळाली. जमीन मालक राजन आरोंदेकर, मळेवाड-कोंडुरे उपसरपंच हेमंत मराठे, गुळदुवे येथील माजी सरपंच रुपेश धर्णे, तरुण कार्यकर्ते मनीष केरकर, विनायक पार्सेकर, रवींद्र धर्णे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. यावेळी सुरू असलेले बोरिंग हे तळवणे गावाच्या हद्दीत असलेल्या आरोंदेकर यांच्या जमिनीवरच सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. आरोंदेकर यांनी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ काम थांबवण्याचे निर्देश दिले.
‘मायनिंग’साठी जमिनी देऊ नका!
मळेवाड पंचक्रोशीतील गाव हिरव्यागार वनराई, माडबागायत आणि काजू, आंबा लागवडीमुळे समृद्ध आहेत. मात्र मायनिंग प्रकल्प आल्यास शेतीधोरण बिघडण्याची, पाणीप्रश्न निर्माण होण्याची, पर्यावरणीय हानी होण्याची, शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे मार्ग धोक्यात येण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. मायनिंग संघर्ष समितीने जमीनदारांना जमिनी मायनिंग प्रकल्पासाठी न देण्याचे आवाहन केले आहे.
