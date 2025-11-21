प्रलोभनाला बळी न पडता निर्भयपणे मतदान करा
जिल्हाधिकारी धोडमिसे ः सावंतवाडीत विशेष जनजागृती पदयात्रा

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २१ ः मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे. कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनाला बळी न पडता नागरिकांनी निर्भयपणे व निस्वार्थपणे मतदान करा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आज येथे केले.
येथील पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबरला होणार आहे. त्याआधी मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आज शहरात विशेष मतदान जनजागृती पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेत जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्वतः सहभाग घेऊन नागरिकांना मतदानाबाबत प्रबोधन केले.
येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिवउद्यान येथून या पदयात्रेस शुभारंभ करण्यात आला‌. यावळी मतदान सेल्फी स्टॅण्डचे अनावरण करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून पदयात्रेला प्रारंभ झाला. शहरातून मिलाग्रीस हायस्कूल चौक, सालईवाडा रस्ता-जयप्रकाश चौक, गांधी चौक, मुख्य रस्ताा पालिका कार्यालय समोरुन महाविद्यालय रोड, रामेश्वर प्लाझा मार्गे जनरल जगन्नाथराव भोसले शिवउ‌द्यान येथे या रॅलीचा समारोप झाला. यामध्ये श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय, राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, कळसुलकर इंग्लिश स्कूलचे विद्यार्थी, शिक्षक सहभागी झाले होते. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, वैभव कुमार अंधारे उपस्थित होते.

