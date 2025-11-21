भात खरेदीसाठी नोंदणीचे आवाहन
भात खरेदीसाठी
नोंदणीचे आवाहन
सावंतवाडी, ता. २१ ः यंदाच्या हंगामात तब्बल सात महिने पाऊस सुरू असल्याने भात शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत, शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत हमी भावाने भात पीक खरेदी करण्याची योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार आता तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भात खरेदीसाठी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याचे आवाहन केले आहे.
खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी भात खरेदीची नोंदणी सुरू झाली आहे. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ चा भात पिकपेरा नोंदीचा सातबारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, चालू व्यवहार असलेल्या पासबुकची झेरॉक्स, आधार लिंक असलेला मोबाईल आणावा. खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे आणि सचिव महेश परब यांनी संयुक्तपणे शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांसह सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाच्या कार्यालयात नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यंदाच्या हंगामात भाताला प्रति क्विंटल २३६९ रुपये इतका चांगला हमीभाव मिळणार आहे. तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन शासनाच्या हमीभावाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
