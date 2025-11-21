सावंतवाडीत २३ ला संविधान परिसंवाद
सावंतवाडी, ता. २१ ः येथील बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज प्रबोधन समन्वय समितीच्यावतीने २३ ला सकाळी ९.३० वाजता येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजमंदिर येथे संविधान सन्मान परिसंवादाचे आयोज केले आहे.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन येथील बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजप्रबोधन समन्वय समितीच्या अध्यक्षा मीनाक्षी तेंडोलकर यांच्या हस्ते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपाध्यक्ष जगदीश चव्हाण उपस्थित रहाणार आहेत. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून महारष्ट्र राज संविधान संवर्धन चळवळीचे मुख्य संघटक संग्राम सावंत उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये जेम्स डिसोझा (कणकवली), श्रावणी आरवंदेकर (कुडाळ) व चिन्मय असणकर (बांदा) हे युवा संविधान संवादक म्हणून सहभागी होणार आहेत. संविधान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या कार्यक्रमात भारतीय संविधानाची निर्मिती, त्यातील मूल्ये, नागरिकांची कर्तव्ये आणि सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत संविधानाचे महत्व याविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. समाजातील सर्व घटकांमध्ये संविधानिक मूल्यांची जाणीव वाढावी, तसेच समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूलभूत तत्वांचा प्रसार व्हावा, हा या परिसंवादाचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन समन्वय समिती अध्यक्ष व सचिव सगुण जाधव यांनी केले आहे.
