कथालेखन स्पर्धेत प्रा. रेखा नाबर प्रथम
साखरपा ः देवरूख येथील श्री सद्गुरू वाचनालयातर्फे आयोजित कथा स्पर्धेत मुंबई येथील प्रा. रेखा नाबर यांनी प्रथम पारितोषिक पटकावले आहे. स्पर्धेत ४० कथा सहभागी झाल्या होत्या. द्वितीय पारितोषिक सांगलीच्या नंदकुमार वडेर यांनी मिळवले. तृतीय कनकाडीचे अमित पंडित आणि पुण्याच्या प्रतीक्षा हरिपूरकर यांना विभागून देण्यात आले. उत्तेजनार्थ पारितोषिक राजलक्ष्मी सुर्वे, प्राची राव, विनिता रोठे, मोहन कुलकर्णी, प्रशांत शिरोडे, डॉ. राजेंद्र बावळे, रवीना घाणेकर यांना मिळाले. बक्षीस वितरण २३ नोव्हेंबरला सकाळी १०.३० वा. वाचनालयाच्या सभागृहात होणार आहे.
कबनूरकर स्कूलमध्ये एआय लॅब
साखरपा ः येथील श्रीमान दत्तात्रय कबनूरकर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये रोबोटिक आणि एआय तंत्रज्ञानाची प्रयोगशाळा सुरू केली. स्काय इन्स्टिट्यूट या संस्थेतर्फे ही लॅब सुरू केली. कॉम्प्युटर हे क्षेत्र आता बरेच विस्तारले आहे. त्यात येणारे नवीन तंत्रज्ञान आणि पुढे जाऊन करिअरच्या संधी हे भविष्य ओळखून कबनूरकर स्कूलने शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळेबरोबरच रोबोटिक आणि एआय या विषयासंदर्भातील प्रयोगशाळा सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना या तंत्रज्ञानाची तसेच विविधोपयोगी रोबो तयार करण्याचे, कॉम्प्युटर कोडिंग या विषयातले मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. पुणेस्थित स्काय इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्यातून ही लॅब उभारण्यात आली आहे. उद्घाटनाला देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद भागवत, स्काय इन्स्टिट्यूटचे संचालक अभिजित सहस्रबुद्धे आणि कृष्णमूर्ती बुक्का उपस्थित होते.
साखरपा महाविद्यालयात नशामुक्तीची शपथ
साखरपा : येथील प्रा. आबासाहेब सावंत कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात नशामुक्त भारत अभियानाची सांगता झाली. सर्व विद्यार्थ्यांनी जीवनात नशामुक्त राहण्याची शपथ घेतली. प्रारंभी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद झेपले यांनी नशामुक्तीचे आणि त्या योगे आरोग्य सुधारणेचे फायदे सांगितले. व्यसनामुळे होणारी आरोग्यहानी टाळण्याचे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले. जिमखाना प्रमुख सूरज लिंगायत यांनी विद्यार्थ्यांना नशामुक्त राहण्याची शपथ दिली.
