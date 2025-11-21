सावंतवाडीत सहा अपक्षांचे अर्ज मागे
सावंतवाडीत सहा
अपक्षांचे अर्ज मागे
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २१ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल सहा अपक्षांनी आपले अर्ज मागे घेतले.
यामध्ये भाजपला डोकेदुखी ठरणाऱ्या प्रभाग सातमधून अस्मिता परब व प्रभाग तीनमधून राधिका चितारी यांचा समावेश आहे. प्रभाग नऊमधून गौरव जाधव, एकमधून नासीर पटेल, जावेद शहा व शबाब शेख यांनीही आपले अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. गुरुवारी (ता. २०) प्रभाग एकमधून नासीर शेख व सहामधून अर्चित पोकळे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता. प्रभाग तीनमध्ये भाजपकडून राधिका चितारी या इच्छुक होत्या. त्या ठिकाणी मोहिनी मडगावकर यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे त्या नाराज होत्या. त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली होती, तर प्रभाग सातमध्ये अस्मिता परब यांनी उमेदवारी दाखल केली होती. तेथील समृद्धी विर्नोडकर यांच्यासाठी ही उमेदवारी काहीशी मारक ठरणार होती. दरम्यान, पक्षाकडून दोघांचीही समजूत काढल्याने त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. आता माजी नगरसेवक सुरेश भोगटे, समी उल्ला खान, प्रसाद नाईक, ऋग्वेद सावंत, बबलू मिशाळ, आशुतोष हेळेकर, हरीश पोटेकर, लतिका सिंग, फरलाद बागवान हे अपक्ष उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
----------
मिशाळांची बंडखोरी शिवसेनेस कठीण
दरम्यान, बबलू मिशाळ हे प्रभाग पाचमधून अपक्ष असे रिंगणात उतरले आहेत. शिंदे शिवसेनेकडून ते इच्छुक होते. त्यांची बंडखोरी शिंदे शिवसेनेसाठी कठीण होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.