भारतीय वास्तुविशारद संस्थेच्या जिल्हा केंद्राचे आज उद्घाटन
वास्तुविशारद संस्थेच्या
केंद्राचे आज उद्घाटन
रत्नागिरी, ता. २१ : कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी कार्यरत राहण्याकरिता भारतीय वास्तुविशारद संस्थेच्या (IIA) रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या रत्नसिंधु केंद्राचे उद्घाटन शनिवारी (ता. २२) सकाळी १० वा. टीआरपी येथील अंबर हॉल येथे आयोजित केले आहे. याप्रसंगी चर्चासत्र आणि कोकणच्या शाश्वत विकासात सातत्याने योगदान देणारे वास्तुविशारद व तांत्रिक सल्लागार यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे.
यावेळी संस्थेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप प्रभू, राष्ट्रीय सहसचिव संदीप बावडेकर, महाराष्ट्र सचिव शेखर बागुल, राष्ट्रीय मानद सल्लागार (कायदे समिती) राजीव तायशेट्ये हे प्रमुख तसेच दोन्ही जिल्ह्यांतील सदस्य उपस्थित राहणार असल्याची माहिती स्वागताध्यक्ष तथा केंद्राचे मानद संचालक मार्गदर्शक आर्किटेक्ट संतोष तावडे यांनी दिली.
कार्यक्रमात केंद्राचे उद्घाटन, रत्नसिंधु केंद्राची नूतन कार्यकारिणीची घोषणा व पदभार देण्यात येणार आहे. त्यानंतर कोकणातील आयआयए संस्थेचे धोरण याविषयी संवाद कार्यक्रम होणार आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शनातून संस्था, व्यक्ती, शासन यांच्या समन्वयातून काम कसे केले जाईल आणि कोकणचा शाश्वत विकास, यावर चर्चासत्र होणार आहे.
कोकणच्या विकासासाठी केंद्राचा दृष्टिकोन
स्थापत्यकलेची सौंदर्यदृष्टी, शास्त्रीयता आणि कार्यक्षमता वाढवणे तसेच शिक्षण व व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांत दर्जा उंचावण्याकरिता संस्था विविध उपक्रम राबवविणार आहे. कोकणच्या विकासासाठी आयआयए रत्नसिंधु केंद्राचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्थापत्यकलेचा अभ्यास, व्यवसायातील मानके उंचावणे, परस्पर सहकार्याद्वारे सर्व भारतीय स्थापत्यकारांचे हितसंबंध जपणे, असे संस्थेचे उद्देश असून यादृष्टीने रत्नसिंधु केंद्र कार्यरत राहील, अशी ग्वाही स्वागताध्यक्ष तथा केंद्राचे मानद संचालक मार्गदर्शक आर्किटेक्ट संतोष तावडे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.