नेरुर-कलमेवाडीत उद्या ‘डबलबारी’

कुडाळ ः नेरूर-कलमेवाडी येथील श्री देव नागदा मारुती देवस्थान येथे श्री देव नागदा मारुती सेवा उत्सव मंडळ व रणझुंजार मित्र मंडळातर्फे उद्योजक रुपेश पावसकर पुरस्कृत आमने-सामने तिरंगी भजनांचा सामना रविवारी (ता.२३) रात्री नऊला आयोजित केला आहे. हा सामना श्री लिंगेश्वर भजन मंडळाचे (भरणी, ता. कुडाळ) बुवा विनोद चव्हाण विरूद्ध श्री हनुमान भजन मंडळ (वर्दे, ता. कुडाळ) चे बुवा विजय ऊर्फ गुंडू सावंत विरूद्ध वडची देवी भजन मंडळ (लिंगडाळ, ता. देवगड) चे बुवा संदीप लोके यांच्यात होणार आहे. भजन रसिक प्रेक्षकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री देव नागदा मारुती सेवा उत्सव मंडळ, रणझुंजार मित्र मंडळ व उद्योजक रूपेश पावसकर यांनी केले आहे.
मालवण ः देवबाग येथील श्री देव विठ्ठल रखुमाईचा वार्षिक जत्रोत्सव शुक्रवारी (ता.२८) साजरा होणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. जत्रोत्सवादिवशी सकाळी श्रींच्या मूर्तीची नित्यपूजा, अभिषेक, दिवसभर देवदर्शन ओटी भरणे आदी पारंपरिक विधी होतील. रात्री बाराला श्रींच्या पालखीची मंदिराभोवती परीक्रमा होईल. त्यानंतर सुधाकर दळवी संचलीत चेंदवणकर गोरे पारंपरिक दशावतारी नाट्यप्रयोग सादर होईल. दह्याचे माठ फोडून दहीकाल्याने जत्रोत्सवाची सांगता होणार आहे. देवबाग दशक्रोशीतील सर्व भाविकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देव विठोबा देवालय, देवबाग विश्वस्त व ग्रामस्थांनी केले आहे.
कणकवली ः येथील सुरेश पांडुरंग बिले यांच्या ६१ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी येथील नगर वाचनालयास ६१ पुस्तके भेट स्वरूपात दिली. याप्रसंगी नगर वाचनालयाचे सहकार्यवाह डी. पी. तानवडे, सदस्या वैजयंती करंदीकर व कर्मचारी उपस्थित होते.
