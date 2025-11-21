कुडाळसह मालवण तालुक्यातील ग्रामपंचायत बांधकामांना १ कोटी
कुडाळ, ता. २१ ः बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधकाम योजनेतून कुडाळातील ३ तर मालवणातील २ ग्रामपंचायत बांधकामांना मंजुरी मिळाली आहे. या बांधकामांसाठी एकूण १ कोटी १० लाख एवढ्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. यात कुडाळ तालुक्यातील जांभवडे ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे, कसाल ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे प्रत्येकी २५ लाख, आंबडपाल ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे २० लाख तर मालवण तालुक्यातील वेरळ ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे व कातवड ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे प्रत्येकी २० लाख अशी तरतूद आहे. मागणीनुसार ग्रामपंचायत इमारत बांधकामसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कसाल सरपंच राजन परब, जांभवडे सरपंच अमित मडव, आंबडपाल सरपंच महेश मेस्त्री, वेरळ सरपंच धनंजय परब, कातवड सरपंच प्रतीक्षा हळदणकर यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार नारायण राणे, आमदार नीलेश राणे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
