संगमेश्वर-देवरूख नगरपंचायतीत ९ उमेदवारांचे अर्ज मागे

देवरूखात नगराध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच
पाच उमेदवार रिंगणात ; नगरसेवकपदासाठी ६५ जण रिंगणात
संगमेश्वर, ता. २१ ः देवरूख नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपदासाठी एका उमेदवाराने, तर नगरसेवकपदासाठीच्या ८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी ५ उमेदवारांमध्ये निवडणूक होणार आहे.
देवरूख नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमधून नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात उतरलेल्या श्रेया संतोष केदारी यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे युती, आघाडीसह ५ उमेदवार रिंगणात आहेत. तसेच नगरसेवकपदाच्या १७ जागांसाठी ७३ उमेदवार रिंगणात होते. त्यातील ८ जणांनी माघार घेतलेली आहे. त्यामुळे रिंगणात ६५ उमेदवार आहेत. यामध्ये प्रभाग १ मधून इशिता कांगणे, प्रभाग २ मधून संतोष केदारी, प्रभाग १० मधून सूरज रेडीज, प्रभाग १३ मधून अर्चना कदम, प्रभाग १६ मधून सुभाष कोटकर, वसंत तावडे, मनोज तावडे, अजय गजबार या अपक्षांनी अर्ज मागे घेतले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.