दारूविक्रीप्रकरणी महिलेविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी : तालुक्यातील टेंभ्ये पूल ते हातिस जाणाऱ्या रस्त्यावर आंब्याच्या झाडाखाली हातभट्टी दारू विक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी ५०० रुपयांची पाच लिटर दारू जप्त केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई बुधवारी (ता. १९) सायंकाळी सातच्या सुमारास चौसोपीवाडी येथील रस्त्याच्या बाजूला आंब्याच्या झाडाखाली निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित महिला या झाडाखाली विनापरवाना हातभट्टीची दारू विक्रीसाठी आपल्या ताब्यात बाळगलेल्या स्थितीत सापडल्या. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल प्रिया सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मद्यपान करणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. सचिन गजानन ढेपसे (वय ४६, रा. सुपलवाडी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. २०) रात्री आठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्यावर निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ढेपसे यांच्या मद्यपान करण्याचा परवाना नसताना सार्वजनिक ठिकणी मद्यपान करत असताना आढळले. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल शरद जाधव यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
समुद्रात बुडून एकाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः शहरातील मिरकरवाडा बंदर येथील जेटी क्र. २ येथे समुद्रात बुडालेल्या तरुणाला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. मिलिंद अनंत खेडेकर (वय ४६, रा. म्हाडा कॉलनी, कोकणनगर, रत्नागिरी) असे मृत त्याचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी अकराच्या सुमारास मिरकरवाडा जेटी क्र. २ येथे निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खेडेकर हे मिरकरवाडा जेटी क्र. २ येथे समुद्रात बुडालेल्या स्थितीत सापडले. नातेवाईकांनी त्यांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी रुग्णालयाच्या पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
