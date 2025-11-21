लांजा-नगराध्यक्षपदासाठी महायुती-आघाडीसमोर भाजपचे आव्हान
नगराध्यक्षपदासाठी महायुती - आघाडीसमोर भाजपचे आव्हान
लांज्यात भाजप अपक्ष म्हणून रिंगणात; नगरसेवकपदासाठी ५७ जणांमध्ये लढत
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २१ः नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदाच्या चार उमेदवारांपैकी एक आणि नगरसेवक पदासाठीच्या ६८ पैकी ११ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. आता नगराध्यक्षपदासाठी तीन आणि नगरसेवकपदासाठी ५७ उमेदवार रिंगणात आहेत. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक ही तिरंगीच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी भाजपचा उमेदवारही अपक्ष म्हणून रिंगणात असल्याने येथील लढत रंगतदार आणि आव्हानात्मक होणार आहे.
नगरपंचायतीच्या १७ नगरसेवकपदासाठी ८० उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. नगराध्यक्षपदासाठी सात उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठीच्या चार उमेदवारांपैकी एक, तर नगरसेवक पदासाठीच्या १७ जागांसाठी ६८पैकी ११ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. यामुळे लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना-भाजप महायुतीकडून सावली सुनील कुरूप, महाआघाडीकडून पूर्वा मुळे आणि भाजपाचे माजी नगरसेवक संजय यादव यांच्या पत्नी प्रियांका यादव या अपक्ष रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तीन उमेदवारांमध्ये तगडी लढत होणार आहे. नगरसेवकपदासाठी प्रत्येक प्रभागातून तीन ते चार उमेदवार रिंगणात असल्याने नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीत चुरस पाहावयास मिळणार आहे.
चौकट
बंडखोर, अपक्षांचे भ्रमणध्वनी बंद
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. महायुतीतील बंडखोर, अपक्ष उमेदवार यांनी आपले भ्रमणध्वनी बंद ठेवून असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे नगरपंचायत निवडणूक ही तिरंगी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
