रत्नागिरी-३ उमेदवारांच्या माघारीने महायुती अजून भक्कम
तीन उमेदवारांच्या माघारीने महायुती अजून भक्कम
उदय सामंतः स्वीकृत नगरसेवकपदाचे आश्वासन
रत्नागिरी, ता. २१ : रत्नागिरीत महायुतीचे प्रामाणिक काम सुरू आहे. आज तीन अपक्षांनी चर्चेनंतर उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. प्रभाग ६मधून प्राजक्ता रूमडे, प्रभाग १ मधून श्रेया शिंदे आणि प्रभाग १० मध्ये विभव पटवर्धन यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे या प्रभागांमध्ये महायुतीचा भक्कम झाली आहे. प्राजक्ता रूमडे अनेक वर्षांपासून समाजकार्यात सक्रिय आहेत, त्यामुळे त्यांना पक्षाने स्वीकृत नगरसेवकपद देण्याचा शब्द दिला आहे, अशी माहिती महायुतीतील शिवसेनेचे उपनेते उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्ह्यात रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, खेड, देवरूख, गुहागर येथे महायुती निश्चित झाली आहे. भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी भाजपाचे जिल्हा समन्वयक अॅड. दीपक पटवर्धन, शहराध्यक्ष दादा ठेकणे, प्राजक्ता रूमडे आदी उपस्थित होते. सामंत म्हणाले, भाजप-शिवसेना महायुतीमध्ये एक धोरण निश्चित झाले आहे. ज्या ठिकाणी भाजपचा उमेदवार असेल तेथे शिवसेनेचे अपक्ष उमेदवार अर्ज मागे घेतील आणि शिवसेनेच्या उमेदवार असेल तर भाजपाचे अपक्ष उमेदवार अर्ज मागे घेतली.
त्यानुसार आजच प्रभाग ६ मधून रूमडे, प्रभाग १ मधून श्रेया शिंदे आणि प्रभाग १० मध्ये विभव पटवर्धन यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. प्रभाग ६ मधून नीलेश आखाडेलाही अर्ज मागे घेण्याबाबत आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध येतील, अशी परिस्थिती आहे. महायुतीच्या वाट्याला तीन स्वीकृत नगरसेवकांचा कोटा येणार आहे. त्यापैकी दोन शिवसेनेकडे आणि १ भाजपला दिले जाणार आहे. त्यामध्ये प्राजक्ता रूमडे यांना स्वीकृत नगरसेवकपद दिले जाणार असल्याचा शब्द देण्यात आला आहे.
चौकट...
टीका करणारे ६ व्या रांगेत
महायुतीमध्ये आमचे नेते दिल्लीत गेल्यानंतर अमित शहांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसतात; परंतु टीका करणारे दिल्लीत गेले की, राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमात ते ६ व्या रांगेत असतात. त्यामुळे दुसऱ्यांवर टीका करण्यापूर्वी आपण विचार करावा, असा टोला सामंत यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
चौकट...
...म्हणजे मी भाजपमध्ये गेलो नाही
महायुतीच्या निर्धार मेळाव्यात मी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे तोंडभरून कौतुक केले म्हणजे मी भाजपमध्ये गेलो, असे नाही. काहींना आमचे संबंध अधिक चांगले होत असल्यामुळे पोटशूळ उठला आहे, असा पलटवार सामंत यांनी शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा आंधारे यांच्यावर केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.