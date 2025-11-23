तेंडोलीत दुग्ध व्यवसायाचे धडे
‘कोकण’ संस्थेतर्फे नवोदित उत्पादकांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २३ ः ग्रामपंचायत तेंडोली आणि कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील नवोदित दुग्ध व्यावसायिकांसाठी शुक्रवारी (ता. २१) विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमात गोठा बांधणी, जनावरांचे वैज्ञानिक पद्धतीने पोषण, दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाय तसेच नियमित लसीकरण यांसारख्या विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये गावातील ५५ नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी ३५ दुग्ध व्यावसायिकांना शेतकऱ्यांना प्लास्टिक घमेले वाटप करून त्यांना आवश्यक साहित्याची मदत केली. उपसरपंच दिगंबर मुननकर, सदस्य कौशल राऊळ, संदेश प्रभू, श्री. पारकर, साक्षी राऊळ, उत्कर्षा प्रभू, प्रियांका परब, दुग्ध विकास सोसायटीचे चेअरमन अरविंद तेंडोलकर, पशुवैद्यकीय अधिकारी श्री. खवणेकर, सह-विकास सोसायटी चेअरमन संदीप पेडणेकर, माजी सरपंच मंगेश प्रभू, तलाठी श्रीमती भोगटे, प्रशिक्षक यशवंत पंडित, श्री. मुननकर उपस्थित होते. ग्रामपंचायत अधिकारी सुनिता कदम यांनी स्वागत केले. सरपंच अनघा तेंडोलकर यांनी नवोदित व्यावसायिकांना प्रोत्साहनपर संदेश दिला. संस्था समन्वयक समीर शिर्के यांनी सूत्रसंचालन केले.
