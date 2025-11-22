एकता, स्वातंत्र्य कायम टिकवून ठेवूया
06001
एकता, स्वातंत्र्य कायम टिकवून ठेवूया
जिल्हाधिकारी ः सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त कुडाळात ‘एकता पदयात्रा’
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २२ ः स्वातंत्र्यानंतर देश एकत्र आणण्याचे खूप मोठे काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले. जात, धर्म, भाषा, प्रांत याच्याही पलीकडे जाऊन आपली एकता आणि स्वातंत्र्य कायम टिकवून ठेवूया, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले. ‘मेरा युवा भारत’ या उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय ‘युनिटी मार्च’ म्हणजेच ‘एकता पदयात्रा’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी कुडाळ येथे त्या आज बोलत होत्या.
युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत २०२५ हे वर्ष भारताचे लोहपुरुष तथा राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या ऐतिहासिक प्रसंगाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त ३१ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर या दरम्यान संपूर्ण भारतभर जिल्हास्तरीय पदयात्रा आयोजित केल्या जात आहेत. ‘मेरा युवा भारत’ या उपक्रमांतर्गत या जिल्हास्तरीय एकता पदयात्रेचे आज सकाळी कुडाळ शहरात आयोजन केले होते.
कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावरून या पदयात्रेची सुरुवात झाली. तत्पूर्वी या कार्यक्रमाचा प्रारंभ जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमा पूजनाने झाला. व्यासपीठावर जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळूशे, कुडाळ तहसीलदार सचिन पाटील, ‘मेरा युवा भारत’चे उपसंचालक कालिदास घाटवळ, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) कविता शिंपी, क्रीडा अधिकारी श्रीमती अडसूळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे, कमशिप्र मंडळाचे पदाधिकारी अरविंद शिरसाट, संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी या नियोजनात सक्रिय सहभागाबद्दल मेरा भारत युवा केंद्र, शिक्षण विभाग, एनएसएस, एनसीसी यांचे कौतुक केले. सुरुवातीला बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्था आणि चिमणी पाखरं डान्स अकादमी यांच्यामार्फत देशीभक्तिपर गीतांवर नृत्य सादर करण्यात आली. प्रांताधिकारी काळुसे यांनी उपस्थितांना एकतेची शपथ दिली. जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी एकतेचे प्रतीक असलेले फुगे अवकाशात सोडले. त्यांनतर त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून एकता पदयात्रेला मार्गस्थ केले. घाटवळ यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. प्रा. एस. टी. आवटे यांनी सूत्रसंचालन केले.
----
कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर सांगता
पदयात्रेत प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबतच कुडाळ हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, इंग्रजी माध्यम शाळा, बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्था, संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळचे विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, स्काऊट-गाईड विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कुडाळ हायस्कूल, पोलिस ठाणे, मुख्य मार्ग, एसटी बसस्थानक, गांधी चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, हॉटेल गुलमोहोर, बाजारपेठ या मार्गाने ही पदयात्रा काढली. कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर येऊन या पदयात्रेची सांगता झाली.
