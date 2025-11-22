‘मदर क्विन्स’मध्ये विज्ञानाचा जागर
06024
‘मदर क्विन्स’मध्ये विज्ञानाचा जागर
‘विज्ञानरथम्’ उपक्रम; विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २२ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूलमध्ये सावंतवाडी इनरव्हील क्लबतर्फे ‘विज्ञानरथम्’ उपक्रमांतर्गत आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान विषयक प्रयोगांचे सादरीकरण करण्यात आले.
या उपक्रमाचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या चेअरमन शुभदादेवी भोसले यांच्या हस्ते झाले.
व्यासपीठावर सिं.जि.शि.प्र. मंडळाचे सदस्य जयप्रकाश सावंत, इनरव्हील क्लबच्या अध्यक्ष मृणालिनी कशाळीकर, सचिव भारती देशमुख, कॉर्डीनेटर सायली प्रभू, प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका अनुजा साळगावकर उपस्थित होत्या. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा, विज्ञानाबद्दल उत्सुकता निर्माण होऊन त्यांची विज्ञानाशी मैत्री व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविला जातो.
आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी श्री. नवीनकुमार व श्री. सदिशकुमार यांनी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, डिकपोझिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ध्वनीचे कंपन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शनमध्ये मल्टिपल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, हेलियम गॅसमुळे होणारे आवाजातील बदल आदी प्रयोग विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेऊन स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष खेमसावंत भोसले, चेअरमन शुभदादेवी भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखमराजे भोसले, विश्वस्त श्रद्धाराजे भोसले. मंडळाचे संचालक दिलीप देसाई, मंडळाचे सहाय्यक संचालक ॲड. शामराव सावंत, मंडळाचे सदस्य जयप्रकाश सावंत, डॉ. सतीश सावंत, मुख्याध्यापिका अनुजा साळगावकर यांनी ‘विज्ञानरथम्’ टिमचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.