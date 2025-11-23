आचऱ्यात शुक्रवारी समूहनृत्य स्पर्धा
आचऱ्यात शुक्रवारी
समूहनृत्य स्पर्धा
आचरा, ता. २३ ः येथील आदर्श व्यापारी संघटनेतर्फे शुक्रवारी (ता. २८) श्री सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने भव्य खुली राज्यस्तरीय समूहनृत्य स्पर्धा आयोजित केली आहे. सकाळी १० वाजता सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२ वाजता आरती, १ वाजता तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद, सायंकाळी महिलांसाठी हळदी-कुंकू कार्यक्रम, ६ वाजता स्थानिक भजने, रात्री ९ वाजता खुली राज्यस्तरीय समूहनृत्य स्पर्धा होणार आहे. यासाठी प्रथम २५ हजार व चषक, द्वितीय १५ हजार व चषक, तृतीय १० हजार व चषक, उत्तेजनार्थ प्रथम ४ हजार व चषक, उत्तेजनार्थ द्वितीय ४००० हजार व चषक अशी बक्षिसे आहेत. स्पर्धेत नावनोंदणीसाठी पंकज, विजय यांना करण्याचे आवाहन व्यापारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
