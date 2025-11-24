swt2332.jpg
देवगड : येथे मॅरेथॉन स्पर्धा घेण्यात आली.
‘हाफ मॅरेथॉन’ स्पर्धेला
देवगडमध्ये प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २३ : येथील रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटी आणि डॉक्टर फॅटर्निटी क्लब, देवगड यांच्यावतीने आयोजित ‘देवगड कोस्टल हाफ मॅरेथॉन’ स्पर्धेतील २१ कि. मी. पुरुष गटामधून ओंकार बयकर, तर महिला गटामधून रेश्मा पांढरे तसेच ११ कि. मी. पुरुष गटामधून यश शिर्के, महिला गटामधून मेघा सातपुते यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत विजेत्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आले.
शहरातील सातपायरी येथून या स्पर्धेला प्रारंभ झाला. स्पर्धेमध्ये २१ कि.मी. पुरुष गटामधून अनुक्रमे, ओकार बयकर, संकेत माचणे, ओम उन्हाळकर पहिले तीन आले, तर २१ कि.मी. महिला गटामधून अनुक्रमे, रेश्मा पांढरे, चंद्रकला सातपुते, सोनल पालव पहिल्या तीन आल्या. तसेच ११ कि.मी. पुरुष गटामधून अनुक्रमे यश शिर्के, रितेश देवळेकर, लोचन पाटील पहिले तीन आले, तर महिला गटामधून अनुक्रमे, मेघा सातपुते, स्वाती व्हानवडे, श्रेया अटक पहिल्या तीन आल्या. विजेत्यांना चषक, पदक, ऑनलाईन प्रमाणपत्र व भेटवस्तू प्रदान करण्यात आल्या.
