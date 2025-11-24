कुडाळात २८ पासून ‘आरसेटी’तर्फे प्रशिक्षण
कुडाळात २८ पासून
‘आरसेटी’तर्फे प्रशिक्षण
कुडाळ ः भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय संचलित व बँक ऑफ इंडिया पुरस्कृत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग (आरसेटी) अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरा/एसी इन्स्टॉलेशन आणि सर्व्हिसिंग प्रशिक्षण २८ नोव्हेंबर ते ११ डिसेंबर कालावधीत बीओआय स्टार सिंधुदुर्ग आरसेटी, तहसीलदार ऑफिसजवळ, कुडाळ येथे आयोजित केले आहे. प्रशिक्षणासाठी १८ ते ५० वयोगटातील महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींनी नावे २७ नोव्हेंबरपूर्वी आधार कार्ड झेरॉक्स व फोटोसह आरसेटी कार्यालयात उपस्थित राहावे. प्रशिक्षण कालावधी १३ दिवसांचा आहे. उपलब्ध सुविधा मोफत प्रशिक्षण, मोफत निवास व भोजन व्यवस्था, मोफत प्रशिक्षण साहित्य, शासनमान्य प्रमाणपत्र, अनुभवी व अधिकृत विषयतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी यशवंत पाटकर, संदेश कासले यांच्याशी संपर्क साधावा.
....................
पावशीत गुरुवारी
पुण्यतिथी उत्सव
कुडाळ ः पावशी-मिटक्याचीवाडी (ता. कुडाळ) येथील भालचंद्र महाराज मठ येथे गुरुवारी (ता. २७) परमहंस भालचंद्र महाराज पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १ ते ३ या वेळेत महाप्रसाद होईल. सायंकाळी सहाला ‘श्रीं’ची पालखी मिरवणूक, साडेसातला कोकणातील पारंपरिक डबलबारी भजनांचा जंगी सामना होणार आहे. गंभिरेश्वर भजन मंडळाचे बुवा भजनसम्राट लक्ष्मण गुरव (पखवाज विजय पालव, तबला-प्रसाद (माम) घाडी) व लिंग माऊली भजन मंडळाचे बुवा कोकणरत्न श्रीधर मुणगेकर (पखवाज- हेमंत तवटे, तबला-गजानन देसाई) यांच्यात हा सामना होईल. सुरेश राणे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या भजन सामन्याचे आयोजन केले आहे. लाभ घ्यावा, असे आवाहन मठाचे व्यवस्थापक विठ्ठल शेट्ये, आयोजक सिद्धेश शेट्ये व प्रमोद शेट्ये यांनी केले आहे.
......................
पाट देसाईवाडा येथे
दत्तजयंती उत्सव
कुडाळ ः पाट देसाईवाडा येथील श्री देव दत्त देवस्थान विश्वस्त मंडळातर्फे तेथीलच श्री देव दत्त मंदिरात २ ते ४ डिसेंबरदरम्यान दत्त जयंती उत्सवाचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रम होणार आहेत. रोज रात्री पुराण, ‘श्रीं’ची पालखी व भजन होणार आहे. तसेच २ डिसेंबरला दुपारी मंदिरात लघुरुद्र, ‘श्रीं’ना श्रीफळ अर्पण करून उत्सवास प्रारंभ, ३ ला पहाटे जन्मसोहळा, ४ ला दुपारी महाप्रसाद होणार आहे. कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देवदत्त देवस्थान विश्वस्त मंडळ (पाट) यांनी केले आहे.
........................
मळगाव येथे आज
भूतनाथ जत्रोत्सव
सावंतवाडी ः मळगाव येथील जागृत देवस्थान श्री देव भूतनाथ वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. २५) साजरा होणार आहे. यानिमित्त सकाळी मंदिरात विविध धार्मिक विधी, अभिषेक, दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळपासून देवाला केळी-नारळ ठेवणे, नवस बोलणे-फेडणे, तसेच ईठला देवीची ओटी भरणे, देवीला कोंबडा अर्पण करणे आदी कार्यक्रम होतील. रात्री ढोलांच्या गजरात तरंगासह पालखी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर रात्री मळगाव येथील दशावतार मंडळाचे नाटक होणार आहे. भाविकांनी जत्रोत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मळगाव ग्रामस्थ व देवस्थान कमिटीने केले आहे.