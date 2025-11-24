शौचालयही सजणार, अन् गावही उजळणार
कोकण

Published on

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २४ ः केंद्र व राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जागतिक शौचालय दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विभागामार्फत ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. ही मोहीम मानवी हक्क दिनापर्यंत म्हणजे १० डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत व सिंधुदुर्गवासीयांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व गावांतील वैयक्तिक शौचालये व सामुदायिक शौचालयांची तपासणी, दुरुस्ती, देखभाल व सुशोभीकरणावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. अपूर्ण किंवा दुरुस्तीची गरज असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कालावधीत शाळा, ग्रामसभा, स्वयंसहाय्यता गट, युवक मंडळे, निवृत्त सैनिक, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग घेऊन स्वच्छता, आरोग्य, सुरक्षित मलनिःस्सारण तसेच हवामान अनुकूल स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. ग्रामस्थांना त्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची रंगरंगोटी, सुशोभीकरण आणि नियमित देखभालीसाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
२१ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर मोहीम
यानिमित्त २१ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर या कालावधीत गावागावांत मोहिमेचे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. उत्तम देखभाल व सुशोभीकरण करणाऱ्या वैयक्तिक शौचालये व सामुदायिक शौचालयांना अंतिम टप्प्यात विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. मोहिमेचा समारोप १० डिसेंबरला करून उत्कृष्ट शौचालय पुरस्कार जाहीर केले जातील.

