डबलबारी भजन सामन्यास नेरुर येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद
नेरुर ः कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना रुपेश पावसकर. चारु देसाई, प्रसाद पोईपकर, शेखर गावडे, संतोष चव्हाण आदी.
डबलबारी भजन सामन्यास
नेरुर येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ः नेरुर येथे देवदीपावलीनिमित्त प्रतिवर्षाप्रमाणे कौल डोंगर जत्रोत्सव साजरा करण्यात आला. यानिमित्त श्री सत्यनारायण महापूजा व आमनेसामने डबलबारी भजनाचा जंगी सामना पार पडला. प्रासादिक भजन मंडळ पोखरण बुवा समीर कदम, गुरुदत्त प्रसादिक भजन मंडळ मुंबई बांद्रा (ता. राजापूर) बुवा गणेश जांभळे यांच्यात डबलबारी भजनाचा जंगी सामना रंगला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक रुपेश पावसकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले.
सूत्रसंचालन नीलेश गुरव यांनी केले. व्यासपीठावर भाजप जिल्हा कोषाध्यक्ष तथा कलेश्वर देवस्थान उपसमिती अध्यक्ष चारुदत्त देसाई, नेरुर सरपंच भक्ती घाडीगावकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष संतोष चव्हाण, पोलिसपाटील गणपत मेस्त्री, भाजप शक्तिकेंद्र प्रमुख नीलेश मेस्त्री, माजी सरपंच शेखर गावडे, माजी सरपंच प्रसाद पोईपकर, चेंदवणकर दशावतार नाट्यमंडळाचे संचालक देवेंद्र नाईक, शिवसेना तालुकाप्रमुख विनायक राणे, गणपत मेस्त्री, सुहास नेरुरकर, सुधाकर नेरुरकर, नितीन नेरुरकर, अरविंद नेरुरकर, विजय नेरुरकर, विलास मेस्त्री, संतोष धामापूरकर, बाळा मेस्त्री आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. या डबलबारी सामन्यास रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
