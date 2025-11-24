संगमेश्वर- रद्दी कागदातून रोजगाराची संधी
संगमेश्वर ः शीतल बेटकरने तयार केलेल्या कागदाच्या कलाकृती.
रद्दी कागदातून शीतलने
उभी केली किमती दुनिया
कागदाच्या पुनर्वापरातून कलात्मक वस्तूंचे उत्पादन
संगमेश्वर, ता. २४ ः सरकारी कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये, बँका, एटीएम जिथे पाहावे तिथे कागदाचा प्रचंड वापर आणि त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात कागद वाया जाताना दिसतो. अनेक विभागांना हे कागद नियमानुसार नष्ट करावे लागतात. त्यामुळे रद्दीमध्ये न देता ते जाळले जातात. अशा कागदाचा पुनर्वापर करून कलात्मक आणि उपयोगी वस्तूंची निर्मिती शीतल बेटकर या तरुणीने केली आहे.
उच्च शिक्षणाबरोबरच ती रद्दी कागदाचा उत्कृष्ट वापर करून आकर्षक कलाकृती तयार करते. जुन्या कागदातून शोभेच्या वस्तू, विविध आकारांच्या फुलदाण्या, पेनहोल्डर, फाईल्स, फोल्डर्स अशा अनेक वस्तू शीतलने बनवल्या असून, तिच्या कामाला स्थानिक पातळीवर मोठी दादही मिळत आहे. केवळ कागदच नव्हे, तर स्फटिक, अॅक्रेलिक पेण्ट्स, कपड्यांचे तुकडे, तुटलेले आरसे, स्प्रे पेंट्स, सिरॅमिक प्लेट्ससारख्या टाकाऊ वस्तूंचाही ती कौशल्याने पुनर्वापर करते. या कलाकृतींमुळे घराच्या सौंदर्यात भर पडतेच त्याचबरोबर कचऱ्याची योग्य विल्हेवाटही लागते. आजच्या आधुनिक युगात हा उपक्रम एक प्रकारे ‘कचऱ्यातून किमती’कडे नेणारा मार्ग ठरत आहे.
