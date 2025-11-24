सोनुर्ली-पोट्येकुंभेवाडी रस्त्याला भगदाड
सावंतवाडी ः सोनुर्ली-पोट्येकुंभेवाडी रस्त्यावर पडलेले धोकादायक भगदाड दाखविताना भरत गावकर, चंद्रकांत मुळीक.
अपघाताची शक्यताः त्वरित कार्यवाहीची गावकर, मुळीक यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ः सोनुर्ली-पोट्येकुंभेवाडी येथून जाणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने भलेमोठे भगदाड पडल्याने हा रस्ता चारचाकी वाहनांसाठी धोकादायक बनला आहे. त्याबाबत संबंधित विभागाने तत्काळ उपाययोजना आखावी, अशी मागणी सोनुर्ली उपसरपंच भरत गावकर व ग्रामस्थ चंद्रकांत मुळीक यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून अलीकडेच बांगडेवाडी, पोट्येकुंभेवाडी ते पाडलोस या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले; मात्र पाडलोस गावाच्या हद्दीवर येणाऱ्या मोरीवजा पुलाच्या भागातील जमीनप्रश्नी मालकाने न्यायालयात दावा दाखल केल्याने या रस्त्याच्या कामाला न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणच्या रस्त्याचे काम अर्धवट स्थितीत अडकले आहे. यावर्षी पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे या रस्त्याच्या एका बाजूने मातीचा भाग पूर्ण तुटून गेल्याने रस्ता धोकादायक बनला आहे. तसेच गेल्या दोन दिवसांत या रस्त्याच्या पुलाला दोन्ही बाजूंनी भगदाड पडल्याने हा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या रस्त्याची पाहणी आज सोनुर्ली उपसरपंच गावकर व ग्रामस्थ मुळीक यांनी केली. या मार्गावरून होणारी वाहतूक लक्षात घेता या रस्त्याची मुख्यमंत्री ग्रामसडक कार्यालयाकडून त्वरित दखल घेऊन हा रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित बनवावा, अशी मागणी केली. तसेच वाहनधारकांनी या रस्त्यावरून वाहतूक करताना किंवा वाहने चालवताना सुरक्षितता बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पाडलोसमार्गे सोनुर्ली या रस्त्याला ‘शॉर्टकट’ म्हणून वाहनधारक पसंती आहे. न्यायालयीन बाब असलेला भाग वगळता इतर रस्ता वाहतुकीसाठी योग्य असल्याने या रस्त्याचा वापर सर्रास केला जातो. त्यामुळे संबंधित विभागाने याकडे त्वरित लक्ष घालून भगदाड बुजवून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा, असे आवाहन श्री. गावकर यांनी केले आहे.