चिंचघरीत आजपासून डीबीजेचे निवासी शिबिर
सहकार सप्ताहानिमित्त
पूर्णगडमध्ये स्पर्धा
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील पूर्णगड येथील खारवी समाज नागरी पतसंस्थेच्या शाखेतर्फे सहकार सप्ताहनिमित्त विविध शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यात वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, रंगभरण स्पर्धा या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. स्पर्धेत पूर्णगड नं. १, पूर्णगड खारवीवाडा, गावडेआंबेरे खारवीवाडा, मेर्वी शाळांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमाला शाखा पालक वासुदेव वाघे, जयवंत डोर्लेकर, आडविलकर मॅडम, शाखाधिकारी निखिल आंबेरकर, पर्णिका आंबेरकर आदी उपस्थित होते.
चिंचघरीत आजपासून
डीबीजेचे निवासी शिबिर
चिपळूण : येथील डीबीजे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे निवासी शिबिर २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत चिंचघरी-गणेशवाडी येथे होणार आहे. शिबिराचे उद्घाटन दुपारी ३ वाजता डीबीजेचे प्राचार्य डॉ. माधव बापट यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी न. ए. सोसायटीचे चेअरमन मंगेश तांबे, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्या प्रा. स्नेहल कुलकर्णी, चिंचघरी सरपंच अनिता गुरव आदी उपस्थित राहणार आहेत. शिबिरात २५ नोव्हेंबरला सायंकाळी ७ वाजता डॉ. प्रतीक ओक एआयची ओळख या विषयी व्याख्यान देणार आहेत. २६ ला दुपारी ३ वा. कौशल्य प्रशिक्षण, सायंकाळी ७ वा. प्रा. विनायक बांद्रे यांचे ''सूत्रसंचालन कसे करावे'' या विषयावर व्याख्यान, २७ ला दुपारी ३ वा. प्रा. चेतन खांडेकर यांचे ''आधुनिक काळातील आर्थिक व्यवहाराची ओळख ''या विषयी तर २८ ला दुपारी ३ वा. मनोज गांधी यांचे ''शाश्वत शेती व आरोग्य'', सायंकाळी ७ वा. प्रा. हरिश बाबर यांचे ''सर्पविश्व'' या विषयावर माहितीपर व्याख्यान होईल. १ डिसेंबरला सकाळी एड्स जनजागृती फेरी व ११ ला शिबिराची सांगता होणार आहे.
टीईटीविरोधात ५ ला
शिक्षक संघटनांचा मोर्चा
चिपळूण ः टीईटीविरोधात ५ डिसेंबरला राज्यभरात शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीतर्फे महामोर्चा आयोजित केला आहे. या मोर्चात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ताकदीने सहभागी होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षकसंघाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अजय गराटे यांनी दिली. या वेळी ते म्हणाले, सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्यामुळे देशभरातील व राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या नोकरीवर संकट निर्माण झाले आहे. या संकटातून मार्ग काढण्याऐवजी राज्यसरकारकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार पाहायला मिळत आहे. सरकारने टीईटी निर्णयाविरोधात ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी राज्यभरातील शिक्षक शाळा बंद ठेवून मोर्चा काढणार आहेत, अशी माहिती गराटे यांनी दिली.
