दिविजा आश्रमात ‘बालवाडी’
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २४ : आश्रमातील आजी-आजोबांना शाळेत असतानाचे दिवस पुन्हा अनुभवता यावेत, शाळेतील खेळ, दंगामस्ती करता यावी, यासाठी असलदे येथील दिविजा वृद्धाश्रमात आजी आजोबांसाठी ‘बालवाडी’ या विशेष उपक्रम घेतला.
या बालवाडीत आजी-आजोबा पुन्हा एकदा रमले. या आजी-आजोबांच्या बालवाडी उपक्रमाचे उद्घाटन बालवाडीच्या शिक्षिका उज्ज्वला लोके यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व सरस्वती पूजन करून करण्यात आले. वृद्धापकाळ म्हणजे दुसरे बालपण असते. बालवाडीच्या पहिल्या दिवशी आजी-आजोबांना शाळेचा गणवेश देण्यात आला. आजी-आजोबांनी एका रांगेत येऊन वर्गात प्रवेश केला. त्यानंतर पहिले राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना, बडबडगीते, चित्रकला, गोष्टी तसेच विविध खेळ घेण्यात आले. या कार्यक्रमास दिविजा वृद्धाश्रमातील कर्मचारी वर्ग, आजी-आजोबा यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
